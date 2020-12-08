Украина пригласила Швейцарию принять участие в Крымской платформе

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Кристина Марты подчеркнула, что Швейцария никогда не признает оккупацию Крыма

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретилась с государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марты и пригласил швейцарскую сторону приобщиться к деятельности Крымской платформы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Эмине Джапарова проинформировала Кристину Марты о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе. Первый заместитель министра поблагодарила собеседницы за неизменную и принципиальную поддержку Швейцарией Украины в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кристина Марты подчеркнула, что ее страна никогда не признает оккупацию Крыма.

В то же время она отметила, что Конфедерация детально рассмотрит украинскую инициативу.

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Напомним, ранее украинская сторона уже пригласила к участию в Крымской платформе Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Эстонию, Кипр, Черногорию и Турцию, а те, в свою очередь, согласились.