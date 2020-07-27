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Украина пригласила Польшу для участия в платформе с деоккупации Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украина видит Польшу одним из лидеров платформы

Украина пригласила Польшу для участия в платформе с деоккупации Крымского полуострова, а сама Польша может стать одним из лидеров платформы. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве.

"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами нарушения прав населения в Крыму и "неминуемой деоккупации" полуострова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при создании международной площадки по вопросу деоккупации Крыма Россия в него не войдет.

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