Украина пригласила Кипр принять участие в Крымской платформе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Республики Кипр в Украине Луис Телемах МИД Украины

Соответствующее приглашение было сделано во время встречи с послом Кипра

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Республики Кипр в Украине Луисом Телемаху и пригласила кипрскую сторону приобщиться к деятельности Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, встреча дипломатов состоялась в понедельник, 23 ноября. Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений.

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Кроме этого, Джапарова проинформировала о последнем развитии событий в Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в деятельности инициативы "Крымской платформы".

Со своей стороны посол заверил, что кипрская сторона продолжает неуклонно придерживаться позиции по непризнанию временной оккупации украинского полуострова.

Как отмечается, собеседники также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных конвенций и инициатив по гендерному равенству, противодействию насилию против женщин и сохранению мирового культурного наследия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.