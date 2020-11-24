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Украина пригласила Черногорию принять участие в Крымской платформе

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Джапарова выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретилась с послом Черногории Драгицею Понорац в Украине и пригласила черногорскую сторону приобщиться к деятельности Крымской платформы. Об этом сообщила прессслужба МИД Украины.

В свою очередь посол Черногории подчеркнул на четкой и последовательной позиции относительно непризнания Крыма частью РФ. 

В то же время Понорац заявила, что Черногория активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, а также присоединяется к санкционной политике ЕС в отношении России.

Джапарова выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и представила видение Украины относительно учреждения инициативы "Крымская платформа" и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.

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