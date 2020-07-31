Украина пригласила Беларусь на заседание "Люблинского треугольника"

Беларусь может принять участие в заседании как гость Фото из открытых источников

Беларусь может принять участие в заседании как почетный гость

В пятницу, 31 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем и пригласил его на встречу министров "Люблинского треугольника" как почетного гостя. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о выдвижении инициативы трех стран "Люблинского треугольника" и пригласил в Киев на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши", – говорится в сообщении.

Кроме этого, политики обсудили вопросы взаимодействия между странами в энергетической сфере. В частности, Украина и Беларусь заинтересованы в использовании нефтепровода Одесса-Броды для диверсификации поставок нефти.

В связи с этим главы МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. По предварительной информации, на следующих переговорах речь пойдет об официальном визите в Беларусь президента Украины Зеленского. Также политики планируют обсудить проведение Третьего форума регионов Украины и Беларуси, который состоится в начале октября.

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Напомним, на этой неделе министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника". Отмечается, что платформа была основана для политического, экономического и социального сотрудничества между странами.