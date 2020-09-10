Украина превратилась в чисто президентскую республику, - Кацман призвал восстановить парламентский контроль

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

А это "затачивали" под себя все президенты, заявил эксперт

Народные депутаты должны вернуть парламентский контроль, потому что Украина уже превратилась в чисто президентскую республику.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман, ссылаясь на отчет главы Счетной палаты Валерия Пацкана, отметил, что за бюджетные средства часть медицинских масок одного и того же производителя и с одинаковыми характеристиками закупали по 18 грн, а остальную часть – по 160 грн. Эксперт убежден, что это – повод для того, чтобы ситуацию расследовали правоохранительные органы, а в Верховной Раде создали ВСК.

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Гость студии, обращаясь к народным избранникам, призвал вернуть парламентский контроль.

"Мы превратились в чисто президентскую республику. Это затачивали под себя все президенты - от Кравчука начиная и до шестого президента. Все 18 премьеров затачивали под себя Кабинет министров, глав администраций, когда им дали эти полномочия, и так далее. Всегда это было, но вас выбирали это прекратить, и если вы сегодня смотрите на то, как тратят деньги по 18 грн, а там - по 160, и вы с этим миритесь как депутаты, то, вы меня извините, вы тогда ничего не изменяете в государстве", – подчеркнул Владимир Кацман.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что проблем со средствами в Фонде борьбы с коронавирусом и его последствиями нет.

Добавим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на 1 сентября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 29% от общей суммы – 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн.