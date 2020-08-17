Украина прекращает еще одно соглашение с Российской Федерацией

Эмина Джапарова Фото из открытых источников

Соглашение касается взаимного основания торговых представительств

Правительство приняло решение о прекращении соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом в Facebook написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года”, — написала дипломат.

По ее словам, с учетом российской агрессии и оккупации Крыма, и, соответственно, современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение “утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины”.

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Ранее сообщалось, что на заседании 12 августа Кабинет министров принял ряд важных решений по выходу Украины из структур СНГ.