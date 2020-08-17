Украина прекращает еще одно соглашение с Российской Федерацией
Соглашение касается взаимного основания торговых представительств
Правительство приняло решение о прекращении соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом в Facebook написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года”, — написала дипломат.
По ее словам, с учетом российской агрессии и оккупации Крыма, и, соответственно, современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение “утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины”.
Ранее сообщалось, что на заседании 12 августа Кабинет министров принял ряд важных решений по выходу Украины из структур СНГ.