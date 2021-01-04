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Украина предоставит Хорватии гуманитарную помощь

Последствия землетрясения в Хорватии Twitter-аккаунт представительства Хорватии в ЕС

Речь идет о землетрясении, которое недавно всколыхнуло Хорватию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об оказании гуманитарной помощи Республике Хорватия" в связи с землетрясениями, которые недавно произошли в стране. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

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Напомним, в Хорватии 28 и 29 декабря произошли мощные землетрясения, которые повредили дома и автомобили. Некоторые квартирные помещения в результате стихийного бедствия стали непригодными для жизни.

Как передает "Украинская правда", посол Украины в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич сообщил, что землетрясение затронуло двух заключенных украинцев.

Позже Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии из-за мощных землетрясений в стране, в результате которых погибли люди. "Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости", – написал президент.

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