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Украина поприветствовала новые санкции США против "Северного потока-2"

Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что продолжат работать с США для защиты энергетической независимости Украины и Европы

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение США относительно новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работать с США для защиты энергетической независимости Украины и Европы.

"Украина приветствует новый шаг США на противодействие "Северному потоку". Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше осложнят его достройку. Мы и в дальнейшем тесно будем сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", - говорится в сообщении.

К слову, ранее Минфин США ввел санкции против судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", и его владельца - компании KVT-RUS.

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Напомним, российская газодобывающая и газораспределительная компания "Газпром" допускает прекращение реализации проекта "Северный поток-2" или полной его отмены. Отмечается, что такое решение могут принять в случае резкого изменения политической ситуации в европейских странах.

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