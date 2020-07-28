Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Платформа должна усилить сотрудничество между странами
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" – платформы для политического, экономического и социального сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что на встрече в Польше министры договорились проводить регулярные встречи с участием избранных партнеров. Кроме того, предусматривается создание в министерствах иностранных дел каждой из стран должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".
Во время встречи представителей стран министры Литвы и Польши отметили, что не признают аннексии Российской Федерацией АР Крым, и призвали прекратить оккупацию Донбасса. Также дипломаты выразили желание углублять и расширять украинско-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами и пообещали оказывать взаимную поддержку в борьбе против пандемии коронавируса.
Напомним, сегодня, 28 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыл в Варшаве новое помещение украинского посольства. В ведомстве отметили, что новое здание расположено в одном из самых престижных районов столицы Польши - Мокотуве.