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Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"

Платформа должна усилить сотрудничество между странами

Переговоры министров иностранных дел Twitter, Dmytro Kuleba

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" – платформы для политического, экономического и социального сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что на встрече в Польше министры договорились проводить регулярные встречи с участием избранных партнеров. Кроме того, предусматривается создание в министерствах иностранных дел каждой из стран должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Во время встречи представителей стран министры Литвы и Польши отметили, что не признают аннексии Российской Федерацией АР Крым, и призвали прекратить оккупацию Донбасса. Также дипломаты выразили желание углублять и расширять украинско-польско-литовское сотрудничество между вооруженными силами и пообещали оказывать взаимную поддержку в борьбе против пандемии коронавируса.

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Напомним, сегодня, 28 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыл в Варшаве новое помещение украинского посольства. В ведомстве отметили, что новое здание расположено в одном из самых престижных районов столицы Польши - Мокотуве.

 

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