Украина полностью вернулась в реальность времен Порошенко, – Шарий о нападениях на журналистов

Блогер Анатолий Шарий Скриншот видео

Тогда нападения на журналистов оставались безнаказанными, говорит блогер

Нападения на журналистов возле суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко, свидетельствует, что сегодня Украина полностью вернулась в реальность времен президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер прокомментировал столкновения и атаки на журналистов возле Шевченковского районного суда, где избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко, отметив, что сегодня страна "полностью вернулась в реальность во времена Порошенко".

"При чем, такой 2015-2016 год. В принципе, оно на протяжении этих 5 жестких лет было всегда одинаково, были нападения на суды, на судей и так далее, избивали журналистов. Избивали журналистов безказанно, что самое главное, и полиция ничего не делала зачастую", – подчеркнул Анатолий Шарий.

"Барышня Стерненко избивала полицейского в прямом эфире ногами. Это тоже есть на видео, это не голословное утверждение. Тем не менее, полиция должна что - обтекать и проявлять свою смелость, какую-то тренированность в том, чтобы выдавить журналистов. Правильно - лучше каски напялить, бронежилеты и выдавить журналистов неугодных. Чем неугодны эти журналисты? Тем, что они задавали не те вопросы", – добавил блогер.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста.

Перед тем активисты заблокировали въезд на улицу возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело одесского активиста Сергея Стерненко и избирали ему меру пресечения.

Напомним, ранее у стен Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело Сергея Стерненко, возник конфликт между активистами и журналистами телеканала ZIK, в результате которого правоохранители задержали пятерых человек.