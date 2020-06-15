Украина полностью вернулась в реальность времен Порошенко, – Шарий о нападениях на журналистов
Тогда нападения на журналистов оставались безнаказанными, говорит блогер
Нападения на журналистов возле суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко, свидетельствует, что сегодня Украина полностью вернулась в реальность времен президента Петра Порошенко.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер Анатолий Шарий.
Блогер прокомментировал столкновения и атаки на журналистов возле Шевченковского районного суда, где избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко, отметив, что сегодня страна "полностью вернулась в реальность во времена Порошенко".
"При чем, такой 2015-2016 год. В принципе, оно на протяжении этих 5 жестких лет было всегда одинаково, были нападения на суды, на судей и так далее, избивали журналистов. Избивали журналистов безказанно, что самое главное, и полиция ничего не делала зачастую", – подчеркнул Анатолий Шарий.
"Барышня Стерненко избивала полицейского в прямом эфире ногами. Это тоже есть на видео, это не голословное утверждение. Тем не менее, полиция должна что - обтекать и проявлять свою смелость, какую-то тренированность в том, чтобы выдавить журналистов. Правильно - лучше каски напялить, бронежилеты и выдавить журналистов неугодных. Чем неугодны эти журналисты? Тем, что они задавали не те вопросы", – добавил блогер.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста.
Перед тем активисты заблокировали въезд на улицу возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело одесского активиста Сергея Стерненко и избирали ему меру пресечения.
Напомним, ранее у стен Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело Сергея Стерненко, возник конфликт между активистами и журналистами телеканала ZIK, в результате которого правоохранители задержали пятерых человек.