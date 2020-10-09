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Украина планирует безвиз с еще одной карибской страной

Сент-Винсент и Гренадины Wikiway

Кабмин уполномочил Вадима Пристайко подписать соответствующее соглашение

Кабинет министров Украины подпишет соглашение с правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Тelegram.

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича подписать указанное соглашение", - говорится в тексте распоряжения.

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Напомним, на заседании 16 сентября Кабинет министров принял постановление об утверждении соглашения об отмена визовых требований с правительством Гренады, которые являются соседом Сент-Винсент и Гренадин.

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