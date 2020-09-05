Украина подписала соглашение с Румынией об укреплении безопасности в Черном море

Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море Фото из открытых источников

Соглашение предусматривает сотрудничество в военно-технической сфере между двумя государствами

В субботу, 5 сентября, Украина и Румыния заключили соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, которое предусматривает укрепление безопасности в регионе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

Так, документ был подписан в городе Бухарест между министром обороны Украины Андреем Тараном и министром национальной обороны Румынии Николае Чуке.

Отмечается, что межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами. В частности, она упрощает процедуру осуществления государственных закупок в сфере и позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией. Кроме этого, соглашение направлено на укрепление безопасности в регионе Черного моря.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины издал распоряжение о подписании соглашения о воздушном сообщении с двумя государствами-Сингапуром и Исландией. По словам нардепа Алексея Гончаренко, документ может быть подписан в ближайшее время.