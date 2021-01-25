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Украина подписала с IFC кредитное соглашение на 30 млн евро

Украина подписала соглашение с IFC Правительственный портал

В правительстве убеждены, что новый кредит поможет государству повысить энергоэффективность в различных отраслях экономики

В понедельник, 25 января, Министерство финансов Украины и Укргазбанк заключили соглашение с членом Группы Всемирного банка-IFC. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Отмечается, что IFC предоставит Украине заем в размере 30 миллионов евро, который создаст условия для трансформации банка. В то же время Укргазбанк станет первым приватизированным крупным государственным банком в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что подписанное соглашение является примером успешного реформирования государственного банковского сектора.

"Эффективный государственный банк впервые получит международного партнера. Это является лучшим индикатором для повышения доверия со стороны международных инвесторов. Уверен, что партнерство с IFC позволит ускорить внедрение лучших мировых практик банковского управления", — отметил Шмыгаль.

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Тогда как министр финансов Сергей Марченко добавил, что реализация данной транзакции является выполнением одного из обязательств Украины в рамках совместной с МВФ программы Stand-by. По его словам, это станет сигналом для инвесторов, что Украина выполняет обязательства по реформированию банковского сектора.

В правительстве также убеждены, что кредит IFC поможет Украине достичь повышения энергоэффективности в различных отраслях экономики и увеличить возобновляемые источники энергии в энергетическом балансе.

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Напомним, за неделю до этого министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Международный валютный фонд обеспокоен возможным решением украинского правительства относительно снижения цен на газ для бытовых потребителей. 

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