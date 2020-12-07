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Украина поддержала новые санкции ЕС за нарушение прав человека. Детали

ЕС ввел новый режим санкций за нарушения в области прав человека Фото из открытых источников

Новые санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание средств из-за совершения актов геноцида, преступлений против человечности и других нарушений

Украина поддержала создание нового санкционного механизма Европейского союза за нарушение прав человека и выразила надежду, что это поможет наказать виновных в нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. 

Как отмечается, Европейский союз принял решение о введении нового режима санкций за нарушения в области прав человека. Соответствующий документ был опубликован на сайте Совета ЕС. Согласно ему, санкции разрешается вводить против физических лиц, компаний, государственных и негосударственных субъектов, причастных к серьезному нарушению прав человека. 

Новые ограничения предусматривают запрет на поездки и замораживание средств. Также резидентам ЕС могут запретить прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам списка.

По предварительной информации, санкции будут вводить в ответ на совершение геноцида, преступлений против человечности и других серьезных нарушений прав человека. В частности, речь идет о пытках, рабстве, внесудебных казнях, произвольных арестах или задержаниях.

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В связи с этим в МИД Украины надеются, что новый санкционный механизм ЕС побудит так называемую "власть" Крыма прекратить нарушения прав человека на полуострове. На фоне этого в ведомстве напомнили, что в Крыму с 2014 года продолжаются преследования местных за их гражданскую позицию. Кроме этого, там продолжаются политически мотивированные заключения, пытки и убийства, а также отсутствуют свободы слова, религии и право на национальную идентичность.

"Гонения оккупационных властей РФ претерпевает целый народ — крымские татары. Сотни граждан Украины в РФ и на оккупированных ею территориях Украины остаются незаконно заключенными как политические заложники... Ожидаем, что имплементация правозащитного санкционного режима станет частью нашего регулярного диалога с ЕС по вопросам прав человека, а также консультаций относительно правовых последствий временной оккупации Крыма и города Севастополь", — подчеркнули в МИД.

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Кроме этого, украинское ведомство призвало РФ допустить на оккупированный полуостров представителей международных правозащитных и гуманитарных организаций.

Напомним, в конце ноября появилась информация, что Европейский Союз намерен продлить экономические санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма и нарушение территориальной целостности Украины на шесть месяцев.

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