Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, однако вводить собственные не будет, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украина также не будет уменьшать количество дипломатов в Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси. Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - заявил министр иностранных дел.

Такой шаг Кулеба объяснил тем, что украинская сторона убеждена в необходимости действовать единым фронтом, поэтому "мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации".

Глава МИД подчеркнул, что для Украины цена такой солидарности является намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Как отмечается, Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства, но Киев не планирует вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю.

"Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-то ограничений на торговлю", - сообщил Кулеба и добавил, что белорусско-украинская торговля является взаимовыгодной, поэтому введение торговых санкций Украиной или Беларусью - в ответ - не будет разумным шагом.

Новости по теме: В Беларуси лишили аккредитации всех журналистов иностранных СМИ

В то же время эта позиция может измениться, если РФ установит контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - пояснил Кулеба.

Также Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске, то есть украинский посол и в дальнейшем будет работать в Беларуси, но из официальных контактов останется лишь "окно коммуникации" через МИД.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил дипломат.

Что касается роли Минска как площадки для переговоров по Донбассу, то Кулеба сделал предположение, что изменение возможно, но поскольку в условиях пандемии COVID-19 встречи контактной группы проходят онлайн, то этот вопрос не является первоочередным.

"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси в отношении Украины, чем сильнее будут становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым будет становиться Минск как место для физических встреч", - отметил министр.

Новости по теме: Почти 40 тысяч белорусов подали обращение против Лукашенко в суд в Гааге

Напомним, ранее стало известно, что представители Европейского Союза согласовали введение санкций против властей Беларуси.

Впоследствии Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.