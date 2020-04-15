Украина передала в Гаагу материалы о военном преступлении России в Крыму

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Чтобы владеть земельными участками на временно оккупированном Крыму нужно получить российской паспорт

Украина передала в Гаагу материалы о военном преступлении России, после того, как президент РФ Владимир Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

Согласно сообщению, очередным незаконным шагом со стороны оккупантов включения свыше 11,5 тыс. земельных участков на полуострове в перечень территорий, где земля не может принадлежать иностранцам и иностранным компаниям. При этом иностранцами определяют граждан Украины, которые проживают или владеют имуществом в Крыму, но не получивших незаконный паспорт РФ.

Как отмечается, соответствующие действия России приводят к серьезным нарушениям норм международного гуманитарного права и прав человека, в том числе положений статьи 1 Протокола 1 европейской конвенции о право мирно владеть своим имуществом.

"Сведения о системном совершение такого военного преступления должностными лицами оккупационной власти и власти РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса прокурора МУС за 2017-2019 годы относительно проведения переднего изучению ситуации в Крыму. Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта президент Российской Федерации подписал указ №201, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

Впоследствии, Европейский Союз не признал указ Владимира Путина, согласно которому большую часть оккупированного Крыма и город Севастополь были добавлены перечня приграничных территорий Российской Федерации, где лица без российского гражданства не могут владеть землей.