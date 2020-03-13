Украина отреагировала на заявления России о "неонацистов" в ВСУ и Нацгвардии

Укринформ

Украинский дипломат подчеркнул, что попытки приравнять регулярные подразделения законного военного формирования в Украине в любых так называемых "неонацистских движений являются "абсолютно неприемлемыми"

Российская делегация в ОБСЕ своими регулярными пропагандистскими рассказами о якобы "неонацистскую" природу отдельных регулярных подразделений ВСУ и Нацгвардии на самом деле отвлекает внимание от реального нарушения РФ основных принципов ОБСЕ и ее агрессии против Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський во время заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества в Вене, пишет "Укринформ".

Реагируя на очередную пропаганду российской делегации в ОБСЕ о якобы националистическую и "неонацистскую идеологию и деятельность регулярных подразделений ВСУ и НГУ, Лоссовський заявил:

"Регулярное распространение российской делегацией этих фальшивых и пропагандистских нарративов самом деле направлено на отвлечение внимания Форума от реальных продолжающихся нарушений Российской Федерацией основных принципов и обязательств ОБСЕ и международного права. Это государство продолжает вести вооруженную агрессию на территории украинского Донбасса и оккупацию ее суверенной территории".

Украинский дипломат отметил, что попытки приравнять регулярные подразделения законного военного формирования в Украине в любых так называемых "неонацистских движений являются "абсолютно неприемлемыми".

"Регулярные военные подразделения "Азова", "Донбасса" и "Айдара", упомянутые в презентации российской делегации, не являются отдельными вооруженными группами. Они являются неотъемлемой частью Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, соединены единой цепью командования и управления и действуют по приказам командиров в четком соответствии с законом и военных уставов", - заявил заместитель главы Миссии Украины при ОБСЕ.

Он подчеркнул, что эти подразделения стали на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии на Донбассе, "а их роль в захвате и последующей обороне городов Украины хорошо известна и достойна уважения".

Напомним, ранее в ОБСЕ анонсировали создание специального совета для урегулирования ситуации на Донбассе.