Украина откроет новое консульство в Румынии, – Кулеба

По словам министра МИД, такое решение укрепит отношения между двумя странами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украина откроет новое консульство в румынском городе Сигету-Мармацией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Бухарест, передает пресс-служба МИД Украины.

По словам дипломата, такое решение укрепит отношения между двумя странами. "Я знаю, что это важное, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепление отношений Украины с Румынией", – сказал Кулеба.

В то же время, министр пригласил представителей украинской общины в Румынии присоединиться к разработке новой политики МИД относительно зарубежного украинства. "Украина нуждается в новой эффективной политике в отношении украинцев за рубежом. Диаспоры меняются, расширяются территориально, добавляются новые общины. Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую мы сможем подать на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке участвовало не только государство, но и сами зарубежные украинцы", – сообщил дипломат.

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Напомним, недавно Украина подписала соглашение с Румынией об укреплении безопасности в Черном море. Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами.