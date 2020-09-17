Украина оказалась в серьезной демографической яме, и "пакетом малыша" эту проблему не решить, – Королевская

Наталия Королевская

Народный депутат рассказала о коррупционных рисках вокруг "пакетов малыша"

Рождаемость в Украине сократилась вдвое, а смертность растет. Страна оказалась в серьезной демографической яме, и одним лишь "пакетом малыша" эту проблему не решить.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Наталия Королевская.

Народный депутат напомнила, что решение о "пакетах малыша" было принято при прошлой власти, и за это время прослеживалось немало коррупционных рисков вокруг этого вопроса. Наталия Королевская отметила, что ряд регионов не получал "пакеты малыша", часть областей получала некачественные пакеты; время стоимость пакета была совершенно неоправданна, а вокруг этой темы было немало манипуляций.

"Рада матерей Украины еще год назад обратилась к правительству, что монетизируйте, пожалуйста, и упростите, дайте женщинам деньги, и каждая мама сама решит, какую бутылочку купить, какую пеленку своему ребенку", – отметила Наталия Королевская.

Народный депутат отметила, что, когда прочитала новое постановление о "пакетах малыша", то была в ужасе, ведь для того, чтобы получить деньги, надо отстоять ряд очередей и много справок. А когда женщина получит средства, то будет вынуждена покупать товар для ребенка исключительно в магазинах, которые определит Министерство социальной политики Украины.

"Это просто какая-то чушь и какая-то тотальная наглая коррупция, с каких магазинов они будут собирать "откаты", чтобы туда посылать мам со всей страны", - заявила Наталия Королевская и добавила, что оппозиция подала альтернативный проект постановления.

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По мнению парламентария, сумма выплат не должна быть фиксированной, а такой, которая будет индексироваться. Кроме того, предлагается расширить количество получателей такой помощи – чтобы это касалось и усыновителей, и опекунов, и для детей-сирот. А также предложено расширить срок получения такой помощи до года.

Наталия Королевская отметила, что рождаемость в Украине сократилась вдвое, а смертность увеличилась. Это свидетельствует о том, что Украина оказалась в серьезной демографической яме, предостерегла народный депутат, и одним лишь "пакетом малыша" эту проблему не решить.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины отменил выдачу "пакетов малыша" и начал выплачивать семьям с новорожденными детьми 5 тысяч гривен вместо натуральной помощи. Для этого в Приватбанке открывается счет со специальным режимом использования и социальная карта.

Позже более 70 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №3006а, которым предложили отменить монетизацию "пакета малыша".

Добавим, 17 сентября народные депутаты приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми".