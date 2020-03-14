Украина не ведет и не будет вести переговоры с представителями ОРДЛО, - Ермак

Андрей Ермак Офис президента

По словам Ермака, рассматривается возможность создания Консультативного совета по участию внутренне перемещенных лиц

В субботу, 14 марта, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что формат переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остается неизменным.

Об этом Ермак заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает пресс-служба ОП.

"В течение шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы как власть говорить не собирались и не собираемся", – пояснил глава Офиса.

По словам Ермака, для того, чтобы продолжить двигаться в Минском процессе, но не вступать в прямые переговоры с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР" рассматривается возможность создания Консультативного совета по участию внутренне перемещенных лиц. В частности, такие лица могли бы доносить свою позицию и в рамках Трехсторонней контактной группе, и в Нормандском формате.

Кроме этого, планируется, что это должны быть исключительно известные и авторитетные на Донбассе люди с проукраинской позицией.

Напомним, накануне, 13 марта, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске.