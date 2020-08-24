Украина не успеет подготовиться к местным выборам в ОРДЛО до 25 октября, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Кравчук заявил, что речь о переносе местных выборов не идет, а выборы в ОРДЛО не смогут пройти одновременно с голосованием на всей территории Украины

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук считает, что местные выборы в Украине и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не пройдут одновременно. Об этом первый президент независимой Украины сказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, речь о переносе местных выборов не идет, а выборы на оккупированных территориях не смогут пройти одновременно с голосованием на всей территории Украины.

"Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы", - отметил Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что большинство жителей оккупированных территорий не хотят вернуться в состав Украины на прежних правах.

"Большинство людей не хотят (вернуться в состав Украины, - ред.). Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, но иметь возможность общаться с Россией", - подчеркнул Кравчук.

Он также назвал компромиссы, на которые готова пойти Украина для деоккупации этих территорий.

"Что касается самого статуса Донбасса... Это особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы даем особые права, свободы и так далее. И второе: мы предлагаем свободную экономическую зону всей Донецкой и Луганской области", - рассказал Кравчук.

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Напомним, во время очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции новый глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборы на Донбассе.

К слову, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначить местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.