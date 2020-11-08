Украина не рассматривает закрепление в Конституции особого статуса Донбасса, – Кравчук

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам чиновника, сейчас речь идет только о законе об особенностях местного самоуправления

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Верховная Рада не будет закреплять особый статус региона в Конституции Украины. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Кравчука, парламент планирует принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе с учетом пожеланий отдельных районов, однако закрепления особого статуса не будет. "Мы говорим об особых условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительной, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими составляющими общественной жизни", – сказал первый президент Украины.

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Кроме того, глава делегации отметил, что в случае создания особого статуса Донбасса, другие регионы также изъявят такое желание. "Украина – моногосударство. В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования. А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? Тогда это уже не государство", - высказался Кравчук.

В то же время чиновник заявил о понимании Украиной разницы между Донбассом и остальной частью страны, поэтому парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления. "Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, - это просто фантазия, мы это понимаем", – добавил глава делегации.

При этом первый президент подчеркнул, что сначала из Донбасса должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и восстановлен контроль над территорией. "Получается, что это территория Украины, но сама Украина к ней отношения не имеет. Она только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья", – резюмировал Кравчук.

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Ранее сообщалось, что Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнения пунктов Минских соглашений, которые утвердили в 2015 году. В связи с этим глава украинской делегации настаивает на изменении последовательности пунктов.