Украина не против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Британские десантники, которые принимали участие в военных учениях в сентябре в Николаевской области, могут продолжать там свою дислокацию

Украина не против размещения на своей территории британских десантников, которые в сентябре приняли участие в учениях на территории Николаевской области. Об этом изданию ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.

"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.

"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень упорной и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандском формате", - добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что 29 сентября, в акватории Черного моря группа катеров Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вместе с американским эсминцем "Roosevelt" провели совместные тренировки типа PASSEX".