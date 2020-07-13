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Украина не обязана поставлять воду российским солдатам в Крыму, - Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото kmu

Для населения на оккупированном полуострове воды достаточно

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в аннексированном Крыму воды для населения хватает, недостаточно ее для промышленности и военных баз РФ. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня". 

"В Крыму достаточно собственной воды для населения. Украина заботится о людях, которые живут в Крыму. Воды там для них достаточно. Проблемы есть у промышленности и у военных баз, которые там Россия штампует и укрепляет на каждом шагу. Но, простите, проблемы российской экономики и российских солдат - это проблемы России. И мы нигде не обязывались и нет такого обязательства в международном праве поставлять воду российским солдатам, "зеленым человечкам", - сказал министр.

По словам главы МИД, отсутствие воды в оккупированном Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность.

Новости по теме: Горсовет Херсона проголосовал за недопустимость подачи воды в Крым

Ранее генерал США предположил, что для возвращения воды на Крымский полуостров РФ может захватить дамбу в Херсоне.

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