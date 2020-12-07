Украина не настроена политически воевать с Венгрией, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Он также объяснил, почему из всех западных соседей Украины больше всего конфликтов возникает именно с венграми

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией. Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина".

Кулеба заявил, что пытается решить проблемы с Венгрией по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства... Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", - сказал Кулеба.

Новости по теме: Возможен иностранный "след": Полиция установила подозреваемого в угрозах венграм на Закарпатье

Он также отметил, что на отношения с Венгрией можно смотреть исключительно через призму деятельности того или иного гражданина Украины, который симпатизирует венгерским интересам.

Больше всего конфликтов у нашей страны из всех западных соседей возникает с венграми, потому что оба государства "очень травмированы своей историей".

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", - добавил министр.

Новости по теме: Это недопустимо: Глава МИД Венгрии пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье

Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья заявило, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в доме главы общества Ласло Брензовича.

В Венгрии сразу же отреагировали на эти действия СБУ, отметив, что правительство страны намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря поднял вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья.

В свою очередь, глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

А тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что по факту угроз украинцам венгерского происхождения правоохранители начали уголовное производство.

Кроме того, 2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна попросила ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье учитывая ситуацию, которая там сложилась.