Украина не должна возвращаться в прошлое, - послы G7 отреагировали на решение КСУ

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Послы встревожены таким шагом

Послы стран "Большой семерки" встревожены решением Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования, ведь такой шаг можно считать "усилиями отменить антикоррупционные реформы". Соответствующее заявление обнародовано на странице послов G7 в Twitter.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине. Слишком значительный прогресс уже достигнут, Украина не должна возвращаться в прошлое", - указано в заявлении.

Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.