Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из России, – Минэнерго

По словам главы ведомства, импорт из РФ приведет к снижению производства в Украине

Ольга Буславець Фото из открытых источников

И. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси. Об этом чиновница сообщила во время брифинга.

По словам Буславец, импорт энергии из РФ приведет к снижению объемов производства в Украине. "Не хочется даже рассматривать вариантов открытия импорта. Тот же самый Энергоатом при открытии импорта должен будет автоматически ограничить свое производство. Это приведет к снижению производства тепловой генерации, снижению объемов продаж угля", – сказала чиновница.

Кроме того, Буславец заявила о вероятности негативного мультипликативного эффекта для украинской энергетической отрасли в случае возобновления импорта. "Невозможно даже мысленно вспоминать об импорте электроэнергии из РФ или Беларуси", – резюмировала и. о. министра.

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Напомним, недавно Еврокомиссия опубликовала отчет, согласно которому в первом квартале 2020 года цены на электроэнергию в Украине были на треть выше, чем средняя стоимость в Европейском Союзе. Средняя цена при базовой нагрузке в объединенной энергосистеме Украины на рынке составила 46,9 евро за МВт⋅ч, при этом в среднем по ЕС такая цена составила 33,5 евро за МВт⋅ч.