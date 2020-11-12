Украина настаивает на квалификации "особо тяжкое преступление" по делу о сбитом самолете "МАУ" в Иране, – Офис генпрокурора

Останки разбитого украинского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана в Иране, 8 января 2020 года New York Times

По словам заместителя генпрокурора, Иран расследует дело как непреднамеренное убийство

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина настаивает на квалификации "особо тяжкое преступление" в деле о катастрофе украинского самолета в Иране. Об этом он сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

По словам Мамедова, Иран не воспринимает такие требования и расследует непредумышленное убийство, максимальное наказание за что предусматривает лишение свободы на три года. "Иранская сторона расследует факт непреднамеренного убийства. И я вынужден констатировать, что в большей степени мы движемся отдельно. Тегеран категорически не приемлет нашу квалификацию, они неоднократно говорили, что это очень жесткое обвинение. Как неоднократно лично я объяснял, что без ответов на наши вопросы для установления всех деталей происшествия, мы не имеем права, по закону, исключать возможный характер совершения умышленного преступления в данном случае. Для другой квалификации нужны веские основания и факты", – сказал чиновник.

Кроме того, прокурор считает слишком мягким трехлетнее наказание за трагедию. "Чтобы вы понимали, максимальная санкция предусматривает до трех лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших. Вы можете представить себе, что максимальное наказание за убийство 176 гражданских лиц с применением военной техники, полное разрушение пассажирского самолета и причинение, таким образом, миллионных убытков авиакомпании и иностранному государству, составляет всего 3 года тюрьмы?" – сказал Мамедов.

Также чиновник заявил, что Иран скрывает данные по расследованию. "Еще в январе мы просили предоставить копии процессуальных документов для подтверждения вины. Ответа нет до сих пор. Целенаправленно замалчиваются данные о подозреваемых, их анкетные данные, полномочия и обязанности, степень причастности и уровень ответственности каждого", – отметил Мамедов.

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Напомним, недавно посол Ирана Манучехра Моради заявил, что Иран готов решить вопрос по авиакатастрофе самолета "МАУ" во время следующего раунда переговоров. Он должен состояться в ноябре-декабре этого года.