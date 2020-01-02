Украина нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с США, — ОП

Украина нарабатывает дорожную карту двусторонних отношений с США Фото из открытых источников

Главной задачей является выстраивание эффективного диалога с новой американской администрацией

Украина нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки, реализация которой должна начаться в 2021 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статьи изданию Зеркало недели.

По его словам, основной целью Украины является выстраивание эффективного диалога с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком. Среди главных задач — налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины.

"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США", — подчеркнул Жовква.

Также отдельным блоком вопросов являются новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.

Заместитель руководителя ОП добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы обновленная политика США "способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению политики и поддержки Украины".

Напомним, недавно в Офисе президента назвали приоритеты дипломатической работы Украины на 2021 год. Среди основных — вопрос установления мира на Донбассе, возвращение Крыма под контроль украинской власти и активизация государства как международного игрока.