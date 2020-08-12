Украина направила в Беларусь официальные запросы на выдачу 28 членов ЧВК Вагнера

Бойцов обвиняют в участии в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

ЧВК Вагнера Фото из открытых источников

Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Отмечается, что всем 28 лицам, среди которых и 9 граждан Украины объявлено о подозрении в участии в террористической организациях "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер" прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцев", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

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Позже Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком относительно экстрадиции "вагнеровцев". Последний заявил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято только после получения соответствующих обращений правоохранительными органами страны.