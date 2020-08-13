Украина направила Беларуси две ноты протеста из-за задержания ее граждан

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

МИД Украины требует встречи консула с задержанными украинцами

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты в отношении задержанных на протестах украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в МИД Беларуси с просьбой предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных 9-12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и месте их пребывания", - сказал Кулеба.

Министр сообщил, что на данный момент известно о трех задержанных украинцах во время столкновений в Беларуси: Константине Реуцком, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной. При этом силовики уже провели обыски в доме Реуцкого и Васильева и изъяли ноутбук, паспорт и другие вещи.

Сейчас их обвиняют в массовых беспорядках, что карается лишением свободы от 3 до 8 лет.

В связи с этим МИД Украины требует встречи консула с задержанными и немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения домой.

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. По сути, консул объезжает все точки, где их могут содержать, чтобы установить хотя бы какие-то данные", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее в Минске белорусские силовики задержали двух украинских граждан - волонтеров из благотворительной организации "Восток-SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Отметим, что перед этим стало известно об исчезновении белорусского журналиста-расследователя и ведущего авторской программы на телеканале "Белсат" Стаса Ивашкевича, который недавно вместе с коллегами опубликовал материал о женщинах Александра Лукашенко.