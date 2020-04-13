Украина может провести новый обмен удерживаемыми еще до Пасхи, - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У некоторых из удерживаемых есть симптомы коронавируса

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что новый обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" состоится еще до Пасхи. Однако конкретные имена называть отказалась. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось - не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - сказала Денисова.

Также она подчеркнула, что всех освобожденных украинцев отправят на обязательную обсервацию, поскольку часть из них имеет симптомы коронавируса.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - отметила омбудсмен.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. В частности, во время конференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты проведения обмена – не позднее Пасхи.

В свою очередь, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в списки, которые подготовили для Пасхального обмена удержанным с ОРДЛО, не будут включены крымчане.