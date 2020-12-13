Украина может подписать с ЕС соглашение об "открытом небе" в феврале, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина РБК-Украина

Документ планируют подписать на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС

Украина может подписать соглашение с Европейским Союзом Соглашение о Совместном авиационном пространстве 11 февраля. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов, передает Евроинтеграционный портал.

По словам Стефанишиной, документ планируют подписать на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об "открытом небе" будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", – сказала она.

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Также чиновница подчеркнула, что это важный имиджевый сигнал для Украины на международной арене.

"Соглашение о Совместном авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на 500 миллионный рынок авиаперевозок ЕС, более дешевые билеты и более рейсов", - пояснила Стефанишина.

Таким образом, авиаперевозки станут доступным видом транспорта. Кроме этого, документ позволит увеличить перелеты между ЕС и Украиной. Однако, Ольга Стефанишина предупредила, что Соглашение о Совместном авиапространстве содержит большое количество обязательств.

"Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей", - добавила она.

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Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли сообщал, что Украина и Евросоюз могут подписать соглашение об Общем авиационном пространстве, если Великобритания выйдет из блока.