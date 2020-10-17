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Украина может изготавливать двигатели для турецкой военной техники, - ОП

Украина и Турция обсудили возможное сотрудничество в оборонной сфере Фото из открытых источников

Турция и Украина обсудили ряд двусторонних проектов в области оборонной промышленности

Министерство обороны Украины во время визитов на турецкие предприятия обсудило ряд двусторонних проектов между странами в области оборонной промышленности, среди которых - возможность установки украинских двигателей на военную технику Турции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

В частности, украинская делегация посетила производственную базу компании Baykar Savunma, что производит беспилотные авиационные системы.

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"Во время визитов на предприятия были обсуждены перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военную технику", – отметили в офисе президента.

В рамках рабочего визита Президента Владимира Зеленского до Турецкой Республики делегация Министерства обороны Украины...

Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский провел рабочий визит в Турцию, где встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимоотношений между странами, после чего подписали ряд двусторонних документов, в том числе в сфере обороны.

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