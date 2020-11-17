Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба
Глава МИД добавил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и дедлайну
"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то мы это можем обсудить", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и дедлайну.
"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", - резюмировал министр иностранных дел.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО, 2 апреля, одобрили новый пакет помощи для Украины и Грузии. Пакет усиливает политическую и практическую поддержку обеих стран.