live
Новости » Политика Читати новину українською

Украина может идти в НАТО и без ПДЧ, - Кулеба

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Глава МИД добавил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и дедлайну

Предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не нужно возводить в ранг культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которое можно достичь и без этого плана. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", передает "Укринформ".

"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то мы это можем обсудить", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и дедлайну.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", - резюмировал министр иностранных дел.

Новости по теме: Литва заявила, что вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО, 2 апреля, одобрили новый пакет помощи для Украины и Грузии. Пакет усиливает политическую и практическую поддержку обеих стран.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В ОРДЛО горняков вербуют на шахты РФ, - представитель омбудсмена В Сумской области на границе с РФ застрял грузовик с красной икрой на 1 млн грн Посольство США отреагировало на создание консульства Никарагуа в оккупированном Крыму В России самолет Ан-124 совершил аварийную посадку и получил повреждения
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Страна без МВФ? Новые союзы в Совете. Локдаун | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Схватки под ВР. Малый бизнес. Покорить космос. Медицина в Украине | Детали дня | 17.11.20
Митинг предпринимателей.
Митинг предпринимателей.