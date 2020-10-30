Украина инициирует срочное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Украина инициирует заседание подгруппы по безопасности

Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за нарушения перемирия на Донбассе, в результате которого погибли двое украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Сегодня, 30 октября, в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС (автоматический гранатомет, - ред.) и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Новый спикер украинской делегации в ТКГ: Кто такой Алексей Арестович и что о нем известно

Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, на Донбассе НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого двое военных получили огнестрельные ранения. С начала текущих суток, 30 октября, противник два раза открывал огонь, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.