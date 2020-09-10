Украина инициировала срочную встречу ТКГ после отмены инспекции в Шумах

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, новые требования НВФ нарушают достигнутые накануне договоренности

После отмены инспекции в Шумах Донецкой области украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности. Глава украинской делегации Леонид Кравчук направил соответствующее письмо представителям ОБСЕ, копия которого появилась в распоряжении "РБК-Украина".

По словам Кравчука, совместная поездка в Шумы отменена после того, как представители незаконных вооруженных формирований выдвинули требования:

посещение новых точек;

осуществление фото- и видеофиксации;

подписание совместного протокола.

"Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", - отметил первый президент независимой Украины.

Кроме того, Леонид Кравчук добавил, что с учетом новых требований украинская сторона предложила перенести инспекцию к обсуждению этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи шумов Донецкой области. Это произошло после заявлений главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о появлении новых траншей, вырытых украинской стороной.

Однако, сегодня, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что инспекция украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе перенесена, поскольку представители НВФ выдвинули новые требования, о которых речь не шла на переговорах накануне.