Украина имеет мощности для производства вакцины от COVID-19, - Зеленский

Также, президент предложил Джонсону покупать у Украины сельскохозяйственную продукцию по привлекательным ценам

Президент Владимир Зеленский, заявил, что Украина имеет достаточно мощностей для массового производства вакцины от коронавируса COVID-19 и ожидает изготовления вакцины. Об этом на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил украинский лидер, передает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса. Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана.

Кроме того, глава Украинского государства ознакомил премьер-министра с ситуацией безопасности на Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Соединенного Королевства суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили поставки сельскохозяйственной продукции в Британию, развитие торгового отношения и повышение товарооборота.

"Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", – отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Как сообщалось, глава государства должен провести переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, после чего состоится подписание украинско-британского соглашения. В частности, в документе речь пойдет о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также Зеленский и Джонсон должны подписать документы о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов.

Впоследствии президент Украины проведет встречи со Спикером Палаты Общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.