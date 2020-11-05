Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме

Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения. Подписание соглашения состоялось в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у Facebook.

"Соглашение очерчивает четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, по решению таких вызовов, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал он.

Новости по теме: В Минздраве рассказали детали о карантине выходного дня

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине хотят усилить карантин, в частности запретить проведение массовых мероприятий и ограничить работу ТРЦ, спортзалов и бассейнов.