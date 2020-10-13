Украина и Турция подпишут новое военное соглашение во время визита Зеленского в Анкару

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Проект соглашения приняли на заседании правительства

Министр обороны Андрей Таран заявил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Анкару Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Об этом сообщает Европейская правда.

"В рамках проведения в Турецкой Республике в период с 15 по 17 октября визита президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом министров и правительством Турции", - сказал глава Минобороны.

Также Таран отметил, что проект соглашения одобрили на заседании Кабинета министров. От Украины уполномочен подписать это соглашение министр обороны.

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - добавил Таран.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в рамках подписанного меморандума между Украиной и Великобританией последняя предоставит Военно-морским силам Украины современные образцы военной техники и новейшее высокоточное вооружение.