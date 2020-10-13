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Украина и Турция подпишут новое военное соглашение во время визита Зеленского в Анкару

Фото из открытых источников

Проект соглашения приняли на заседании правительства

Министр обороны Андрей Таран заявил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Анкару Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Об этом сообщает Европейская правда

"В рамках проведения в Турецкой Республике в период с 15 по 17 октября визита президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом министров и правительством Турции", - сказал глава Минобороны.

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Также Таран отметил, что проект соглашения одобрили на заседании Кабинета министров. От Украины уполномочен подписать это соглашение министр обороны.

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - добавил Таран.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в рамках подписанного меморандума между Украиной и Великобританией последняя предоставит Военно-морским силам Украины современные образцы военной техники и новейшее высокоточное вооружение. 

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