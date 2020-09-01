Украина и Турция планируют перезагрузить переговоры относительно зоны свободной торговли, – Минэкономики

Вскоре заместитель министра должен поехать в Анкару для консультаций

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Украина стремится перезагрузить долговременные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения соглашения о свободной торговле с Турцией. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко по результатам разговора с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном, передает пресс-служба украинского ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что 28 августа турецкая сторона уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на рынок Турции для украинских товаров. Однако, украинские производители сталкиваются с многочисленными ограничительными мерами, введенными Анкарой с начала текущего года.

В связи с этим, министры обеих стран договорились, что в ближайшее время торговый представитель Украины и заместитель министра Тарас Качка посетит Турцию для консультаций. Кроме того, министры договорились провести личные официальные переговоры для решения проблем двусторонней торговли в рамках будущей зоны.

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Напомним, недавно в Турции назвали приблизительную стоимость газа в месторождении, которое недавно нашли в Черном море недалеко от берегов страны. Так, стоимость всего топлива оценивается в 80 миллиардов долларов.