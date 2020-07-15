Украина и Словакия осенью подпишут соглашение по аэропорту в Ужгороде

Аэропорт "Ужгород" Фото из открытых источников

Словакия готова вновь открыть воздушное пространство, чтобы аэропорт мог принимать самолеты

Соглашение между Украиной и Словакией для восстановления работы аэропорта в Ужгороде подпишут осенью, во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, дипломаты двух стран обсудили возобновление работы международного аэропорта "Ужгород" и подготовку двустороннего соглашения о регулярном авиасообщении.

"Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения процедур по подготовке документа к подписанию", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, глава МИД Словакии Иван Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом, учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакии, который запланирован на осень.

Отметим, что в июне Камин одобрил проект соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства для восстановления работы ужгородского аэропорта.

Как известно, из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западного, мешают Карпатские горы. Однако летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры и Евросоюз запретил полеты в этот аэропорт.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины исключил из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.