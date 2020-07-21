Украина и Швейцария подписали ряд двусторонних документов

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга Telegram Офиса президента

Между странами был подписан Меморандум о партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга подписали ряд украинско-швейцарских двусторонних документов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, между странами был подписан Меморандум о партнерстве по выполнению Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине, который предусматривает:

взаимодействие по вопросам имплементации проектов технической и гуманитарной помощи для Украины на 3 года;

определение основных направлений дальнейшего развития отношений двух стран;

готовность проводить ежегодные консультации с целью оценки прогресса в выполнении достигнутых договоренностей и обмена мнениями по актуальным вопросам международных отношений.

Также был подписан Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарией о реадмиссии лиц (это взаимные обязательства государств, которые закрепляются в международных соглашениях, принять назад собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые незаконно прибыли на территорию одной из Договаривающихся Сторон - ред.) от 7 июня 2017 года. Этот протокол регламентирует условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в частности многоразовые.

Во время встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генпрокурора, НАБУ и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

"Документ закладывает основу реализации проекта технической помощи по линии Программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы, общей целью которого является предотвращение коррупции и содействие систематическому и эффективному возвращению похищенных активов, которые могут быть инвестированы с целью развития, путем повышения качества и эффективности правоохранительной системы Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с захватом автобуса с пассажирами в Луцке он держит на личном контроле.

Так, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку около 20 пассажирами. Четких требований он не выдвигает.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, а также появилось видео с места событий.