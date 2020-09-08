Украина и Румыния создадут рабочую группу по сотрудничеству в энергетике

Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в Черном море Фото из открытых источников

Об этом стороны договорились во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Румынию

Украина и Румыния договорились создать рабочую группу для развития сотрудничества в энергетической сфере. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Мы детально обсудили амбициозные потенциальные проекты в сфере энергетики, прежде всего тех, которые касаются электроэнергии, газа и водорода. Мы решили создать рабочую группу по вопросам энергетики и надеемся, когда наши коллеги из министерств энергетики Украины и Румынии и причастны бизнес-компании начнут подробный предметный разговор ", - отметил Дмитрий Кулеба.

Кроме этого, стороны обсуждали перспективы запуска паромной переправы "Исакча-Орловка" на максимальную мощность, безопасность в Черном море, развитие торговли и инвестиций.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина откроет новое консульство в Румынском городе Сигету-Мармацией.