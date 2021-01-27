Украина и Канада создали рабочую группу, которая будет работать над упрощением визового режима

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Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности

Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского МИД.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино подписали письмо о намерениях относительно создания украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности между Министерством иностранных дел Украины, Министерством внутренних дел и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады", - говорится в заявлении.

Отмечается, что группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включительно с вопросом упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду",- заявил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь поздравил создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

"Уверен, этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Канады и Украины по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду", - написал он в Twitter.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Канада согласилась пересмотреть возможность упрощения визового режима для Украины.