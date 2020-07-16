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Украина и Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме

Гренада Фото из открытых источников

Документ вступит в силу после завершения необходимых внутригосударственных процедур

В четверг, 16 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в РФ Олег Фирер подписали соглашение между правительствами стран о безвизовый режим. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

Так, согласно документу, граждане Украины и Гренады могут без визовых ограничений пересекать границу сроком на 90 дней в течение 180 дней. Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Справка:
Гренада — островное государство в Карибском море, включает собственно Гренаду — самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, самый большой из которых — Кариока.

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Кроме этого, во время встречи стороны обсудили возможное двустороннее сотрудничество между странами, в том числе в рамках международных организаций. В том числе, Гренада выразила свою заинтересованность в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм.

Отметим, сейчас Украина не имеет аккредитованного Посла Гренады поэтому посол Олег Фирер был уполномочен Правительством Гренады на подписание этого соглашения. 

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Напомним, недавно вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина готовится к введению еще трех "безвизов" с Евросоюзом. В частности, речь идет о так называемых промышленных, продовольственных и авиационных безвизах.

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