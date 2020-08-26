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Украина и Германия подписали меморандум об энергетическом партнерстве

Благодаря документу Украина может воспользоваться опытом Германии в использовании возобновляемых источников энергии

Подписание Меморандума между Украиной и Германией Укринформ

Украина и Германия заключили "Меморандум о взаимопонимании по созданию энергетического партнерства". Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что основная цель меморандума – совершенствование и создание устойчивой энергетической инфраструктуры, в частности, за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

В документе говорится о том, что обе стороны осознают неотложность ситуации в энергетическом секторе Украины, которая импортирует около 38% энергоносителей и в основном опирается на ископаемые виды топлива, которые имеют соответствующее влияние на климат.

Благодаря меморандуму Украина может воспользоваться опытом и технической поддержкой Германии в использовании возобновляемых источников энергии. "Я очень радуюсь, что мы еще больше активизируем наше двустороннее сотрудничество в энергетическом секторе между Германией и Украиной и что мы постоянно поддерживаем модернизацию энергетического сектора в Украине с помощью энергетического партнерства", - сказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаєр.

Кроме того, немецкий чиновник заявил, что энергетическое партнерство предоставляет странам основу для политического диалога в энергетическом секторе и позволит еще больше расширить двустороннее сотрудничество в вопросах энергетики и защиты климата.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников. Предполагается, что этот закон позволит украинцам сэкономить почти 7 млрд грн в год.

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