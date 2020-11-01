Украина и ЕС подпишут соглашение о совместном авиапространстве в 2021 году, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Соглашение будет подписано, при условии, что не произойдет форс-мажоров

Украина и Европейский Союз намерены подписать соглашение о совместном авиационном пространстве в 2021 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Новое время".

По словам министра, соглашение будет подписано при условии, что не произойдет форс-мажоров.

"Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед", - отметил Дмитрий Кулеба.

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В то же время министр добавил, что сейчас МИД занимается либерализацией визового режима с Великобританией, несмотря на то, что вопрос безвиза не в повестке дня.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая обсудили ускорение соглашения о совместном авиапространстве. В частности, стороны подтвердили, что заключение соглашения отвечает взаимовыгодным интересам и будет способствовать оживлению деловых, туристических и межчеловеческих контактов.