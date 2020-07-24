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Украина и Египет обсудили усиление сотрудничества в космической отрасли

Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Лидеры стран обменялись приглашениями посетить друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Египта Абделем Фаттах Ас-Сиси по телефону обсудили усиление сотрудничества в космической отрасли между странами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудования для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях", – сказал Зеленский.

В конце беседы лидеры стран обменялись приглашениями посетить друг друга после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга подписали ряд украинско-швейцарских двусторонних документов. В частности, между странами был подписан Меморандум о партнерстве по выполнению Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине.

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